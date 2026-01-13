Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Terjunkan Tim Usut Tambang Emas Ilegal di Sumbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |13:23 WIB
Bareskrim Terjunkan Tim Usut Tambang Emas Ilegal di Sumbar
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri menerjunkan tim untuk mengusut tambang emas ilegal yang berada di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni mengungkapkan, pengerahan tim tersebut dilakukan usai menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, pada Senin 12 Januari 2026.

“Kami sudah diperintahkan oleh pimpinan, dari Pak Wakabareskrim, dan kami sudah menurunkan tim ke Sumatera Barat untuk melakukan penegakan hukum terkait tambang ilegal,” kata Irhamni, Selasa (13/1/2026).

Irhamni menyebut pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kegiatan penambangan emas ilegal tersebut. Menurutnya, penyidik akan menindaklanjuti seluruh informasi yang dilaporkan melalui saluran atau hotline yang tersedia.

“Mohon kepada masyarakat yang mempunyai informasi agar segera menyampaikan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan penegakan hukum. Tentunya penegakan hukum secara berkeadilan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/340/3194295/tambang_ilegal-hKq3_large.jpg
Pelaku Tambang Ilegal di Bukit Soeharto Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181161/bareskrim_polri-6bos_large.jpg
Bareskrim Bongkar 36 Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164578/rudy_ong-huaA_large.jpg
Rudy Ong Tiba di KPK, Tutupi Wajah hingga Merangkak Memasuki Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164316/kejagung-KTwn_large.jpg
Persoalan Tambang Ilegal Disorot Prabowo, Kejagung Diminta Segera Bertindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/519/3156079/tambang-2ZDT_large.jpg
Bareskrim Bongkar Praktik Penambangan Ilegal di IKN, Kerugian Negara Ditaksir Rp5,7 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149680/polri-qbDM_large.jpg
Polri Bakal Umumkan Hasil Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement