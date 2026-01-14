Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Evakuasi Korban Tambang Ilegal Gunung Pongkor Terkendala Hujan dan Medan Ekstrem

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |20:15 WIB
Evakuasi Korban Tambang Ilegal Gunung Pongkor Terkendala Hujan dan Medan Ekstrem
Ilustrasi keracunan (Foto: Dok)
BOGOR – Proses evakuasi korban keracunan gas di tambang ilegal Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih terkendala medan terjal dan cuaca buruk. Hingga Rabu sore (14/1/2026), petugas belum dapat memastikan apakah masih ada korban lain yang terjebak di dalam lubang tambang ilegal tersebut.

Sejauh ini, lima orang korban telah berhasil dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis. Namun, tim SAR gabungan belum bisa menjangkau titik lubang tambang karena hujan yang terus mengguyur wilayah Nanggung.

Petugas gabungan masih berkumpul di Posko Koramil Kecamatan Nanggung untuk berkoordinasi serta mendata warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Evakuasi lanjutan akan dilakukan setelah kondisi cuaca memungkinkan.

Tidak ditemukan adanya ledakan dalam peristiwa ini. Petugas menduga keracunan terjadi akibat paparan gas karbon monoksida dari genset yang digunakan para penambang liar di dalam lubang tambang.

(Arief Setyadi )

      
