Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pilu Nenek Saudah Dipukuli hingga Dilempar Batu karena Tolak Aktivitas Tambang di Tanahnya

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |15:09 WIB
Kisah Pilu Nenek Saudah Dipukuli hingga Dilempar Batu karena Tolak Aktivitas Tambang di Tanahnya
Nenek Saudah saat RDP dengan Komisi VIII DPR/Antara
A
A
A

JAKARTA- Seorang nenek bernama Saudah (68) menjadi korban penganiayaan hingga dilempar batu di Pasaman, Sumatera Barat. Nenek Saudah dianiaya karena menolak aktivitas penambangan yang dilakukan di lahan miliknya.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin mengungkap kronologi penganiayaan yang menimpa Nenek Saudah dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (2/2/2026).

Wawan mengungkap ada dua kronologi dari peristiwa itu. Pertama versi korban. Dari versinya, peristiwa terjadi pada 1 Januari lalu.

Saat itu, nenek Saudah mendatangi Sungai Batang Sibinail di Nagari Lubuk Aro, Pasaman untuk menegur penambang yang beroperasi di lahan miliknya.

"Meski sempat berhenti, penambang kembali bekerja selepas magrib, sehingga pemohon mendatangi lokasi sambil membawa senter," kata Wawan.

Di tengah jalan, nenek Saudah dilempari batu dan dikeroyok oleh empat orang. Nenek Saudah mengenali dua orang pengeroyok. Akibat pengeroyokan itu, nenek Saudah kemudian pingsan.

"Pukul 03.00 dini hari pemohon sadar dan berusaha pulang dengan kondisi luka yang cukup parah. Kemudian pemohon kembali pingsan di depan rumahnya sebelum akhirnya ditemukan keluarga dalam keadaan babak belur. Ini versi dari korban," ujarnya.

Sementara versi aparat penegak hukum, peristiwa bermula saat tersangka berinisial IS diberitahu oleh operator bahwa nenek Saudah datang ke lahan yang ditambang. IS kemudian mendatangi nenek Saudah dan melemparinya dengan batu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195444/keracunan-AbW9_large.jpg
Evakuasi Korban Tambang Ilegal Gunung Pongkor Terkendala Hujan dan Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195138/bareskrim-INsb_large.jpg
Bareskrim Terjunkan Tim Usut Tambang Emas Ilegal di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/340/3194295/tambang_ilegal-hKq3_large.jpg
Pelaku Tambang Ilegal di Bukit Soeharto Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181161/bareskrim_polri-6bos_large.jpg
Bareskrim Bongkar 36 Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164578/rudy_ong-huaA_large.jpg
Rudy Ong Tiba di KPK, Tutupi Wajah hingga Merangkak Memasuki Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164316/kejagung-KTwn_large.jpg
Persoalan Tambang Ilegal Disorot Prabowo, Kejagung Diminta Segera Bertindak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement