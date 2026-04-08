Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Blokir Aset Tersangka Dugaan Korupsi Tambang Samin Tan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |14:15 WIB
Samin Tan (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan taipan Samin Tan sebagai tersangka dugaan korupsi tambang ilegal. Selain itu, juga dilakukan pemblokiran aset milik Samin Tan dan keluarga.

"Dilaksanakan penelusuran aset (asset tracing) dan pemblokiran rekening atas nama ST (Samin Tan) beserta keluarga dan pihak-pihak terafiliasi, sebagai upaya penyelamatan keuangan negara," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Rabu (8/4/2026).

Upaya pemblokiran aset yang dilakukan Kejagung, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, tindakan yang tepat dalam penegakan hukum. Tindakan Kejagung sah dan dapat dilakukan dalam proses penegakan hukum sambil menunggu proses pidana berjalan.

Bahkan, aset tersebut bisa langsung disita jika Undang-Undang Perampasan Aset telah disahkan. Kemudian, asetnya dilelang dan dimasukkan ke kas negara tanpa harus melalui proses peradilan.

Samin Tan diketahui menolak membayar denda administratif Rp4,2 triliun terkait dugaan aktivitas tambang ilegal sejak 2017. Lantaran penolakan membayar denda yang dijatuhkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Samin Tan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Fickar pun menegaskan, aktivitas tambang dilakukan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209370/samin_tan-7ezc_large.jpg
Samin Tan Tersangka, Kejagung Bakal Bongkar Jaringan Beking Tambang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207189/polri-TzL0_large.jpeg
Breaking News! Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Tambang Nikel Ilegal di Sulawesi Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199253/uang-34v9_large.jpg
Satgas PKH Usut Temuan PPATK Dana Tambang Emas Ilegal Rp992 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199101/viral-LOqB_large.jpg
Kisah Pilu Nenek Saudah Dipukuli hingga Dilempar Batu karena Tolak Aktivitas Tambang di Tanahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195444/keracunan-AbW9_large.jpg
Evakuasi Korban Tambang Ilegal Gunung Pongkor Terkendala Hujan dan Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195138/bareskrim-INsb_large.jpg
Bareskrim Terjunkan Tim Usut Tambang Emas Ilegal di Sumbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement