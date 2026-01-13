Terendam Banjir, Tol Arah Bandara Soekarno Hatta Macet Parah Pagi Ini

JAKARTA - Arus lalu lintas Tol mengarah Bandara Soekarno Hatta (Soetta) mengalami kemacetan, Selasa (13/1/2026). Pasalnya, hingga kini di lokasi tersebut masih teremdam banjir imbas hujan deras yang terjadi kemarin.

"Situasi arus lalin dari arah Soetta menuju ke Jakarta dan sebaliknya yang dari arah Jakarta menuju ke Soetta tersendat diakibatkan genangan air," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie kepada wartawan.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 09.15, Dhanar mengungkapkan bahwa, masih ada dua titik banjir dengan ketinggian air antara 10-15 cm. Yakni di KM 31.400 A dan di keluaran Rawa Bokor.

"Masih dapat dilintasi kendaraan termasuk sedan, namun melambat. Antrian gerbang Cengkareng normal," ujarnya.

Menurut Dhanar, petugas masih terus disiagakan di lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas.

(Fahmi Firdaus )