INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jakarta Banjir, Megawati Langsung Diskusi dengan Rano Karno

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |23:04 WIB
Jakarta Banjir, Megawati Langsung Diskusi dengan Rano Karno
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Felldy Utama)
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur sejak pagi tadi membuat sejumlah wilayah di Jakarta dikepung banjir, Senin (12/1/2026). Salah satu wilayah terdampak yakni area sekitar arena pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas) I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara.

1. Diskusi soal Banjir

Kondisi banjir ini menyita perhatian masyarakat. Tak terkecuali Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima RI itu bahkan menanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang merupakan kader PDIP.

"Ya tadi ada (pembahasan-red). Jadi ibu (Mega) langsung berdiskusi sama Mas Rano Karno," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, usai Rakernas I PDIP.

Dalam diskusi itu, kata dia, Rano Karno mengakui kepada Megawati jika persoalan banjir merupakan tantangan yang kini menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta.

"Maka ketika terjadi banjir atau hujan deras, itu mereka punya upaya untuk mendorong bagaimana titik-titik genangan itu diidentifikasi langsung," ujarnya.

Dari identifikasi di lapangan tersebut, Pemprov DKI akan membuat sebuah rancangan kebijakan yang akan diambil dalam mengatasi banjir.

"Harus ada desain policy-nya. Dari waduknya, dari sistem untuk irigasinya, dari mengatasi kenaikan muka air laut, yang mana itu bukan semata-mata persoalan Jakarta. Itu menjadi bagian dari global warming," ucapnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
