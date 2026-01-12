Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir, Tol Bandara Soetta Macet hingga 1,5 Km

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |14:55 WIB
Banjir, Tol Bandara Soetta Macet hingga 1,5 Km
Banjir Tol Sedyatmo (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jalan Tol Sedyatmo arah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) banjir setinggi 20 sentimeter pada Senin (12/1/2026). Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak pagi.

“Kejadian ini berada di Kilometer 33 Tol Sedyatmo arah bandara. Ketinggian air kurang lebih 20 sentimeter di lajur sebelah kiri,” kata Kasatlantas Polresta Bandara Soetta, AKP Soelarno.

Ia menjelaskan, kendaraan yang melintas masih dapat menggunakan lajur dua dan tiga karena ketinggian air di kedua lajur tersebut relatif lebih rendah.

“Namun demikian, pengendara diminta untuk sementara memperlambat laju kendaraan,” ujarnya.

Soelarno mengungkapkan, genangan air tersebut menimbulkan kemacetan sepanjang sekitar 1,5 kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194936/banjir-QVRU_large.jpg
Banjir di Jakarta Rendam 22 RT dan 33 Ruas Jalan, Berikut Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194931/pramono_anung-gZFR_large.jpg
Siagakan 1.200 Pompa, Pramono: Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa Sporadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194926/banjir-VlO9_large.jpg
Dikepung Banjir, Sejumlah Perkantoran di Gunung Sahari Jakpus Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194923/rekayasa_lalu_lintas-4vGb_large.jpg
Polda Metro Rekayasa Lalin Imbas Banjir di Jakut, Motor Diperbolehkan Masuk Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194899/banjir-eHGN_large.jpg
Kali Krukut Meluap, 3 RT di Jaksel Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194893/krl-jBoF_large.jpg
Rel Terendam Banjir, KRL Cikarang Hanya Sampai Stasiun Kampung Bandan-Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement