Banjir, Tol Bandara Soetta Macet hingga 1,5 Km

JAKARTA – Jalan Tol Sedyatmo arah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) banjir setinggi 20 sentimeter pada Senin (12/1/2026). Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak pagi.

“Kejadian ini berada di Kilometer 33 Tol Sedyatmo arah bandara. Ketinggian air kurang lebih 20 sentimeter di lajur sebelah kiri,” kata Kasatlantas Polresta Bandara Soetta, AKP Soelarno.

Ia menjelaskan, kendaraan yang melintas masih dapat menggunakan lajur dua dan tiga karena ketinggian air di kedua lajur tersebut relatif lebih rendah.

“Namun demikian, pengendara diminta untuk sementara memperlambat laju kendaraan,” ujarnya.

Soelarno mengungkapkan, genangan air tersebut menimbulkan kemacetan sepanjang sekitar 1,5 kilometer.