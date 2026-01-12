Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir di Jakarta Rendam 22 RT dan 33 Ruas Jalan, Berikut Lokasinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |14:03 WIB
Banjir di Jakarta Rendam 22 RT dan 33 Ruas Jalan, Berikut Lokasinya
Banjir Jakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)




JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 22 RT terendam banjir imbas hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sejak Senin (12/1/2026) pagi. Selain berdampak pada permukiman warga, BPBD juga mencatat 33 ruas jalan tergenang banjir.

“22 RT dan 33 ruas jalan tergenang,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta M Yohan, Senin.

Titik banjir paling banyak berada di wilayah Jakarta Selatan. BPBD mencatat 19 RT terendam banjir imbas luapan Kali Krukut.
Berdasarkan data yang diterima, satu RT di Kelurahan Cilandak Barat terendam banjir setinggi 40 cm. Kemudian di Kelurahan Pondok Labu terdapat dua RT dengan ketinggian air mencapai 80 cm.

“Kelurahan Cipete Utara terdapat 3 RT dengan ketinggian air 70 cm. Lalu Kelurahan Pela Mampang terdapat 9 RT dengan ketinggian 50 cm. Kelurahan Duren Tiga terdapat 1 RT dengan ketinggian 40 cm,” kata Yohan.

Ia menambahkan, banjir paling tinggi merendam Kelurahan Cilandak Timur dengan ketinggian air mencapai 95 cm. Terdapat tiga RT yang terdampak banjir di wilayah tersebut.

