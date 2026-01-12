Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dikepung Banjir, Sejumlah Perkantoran di Gunung Sahari Jakpus Tutup

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |13:28 WIB
Dikepung Banjir, Sejumlah Perkantoran di Gunung Sahari Jakpus Tutup
Perkantoran di Gunung Sahari, Jakpus tutup imbas banjir (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA – Sejumlah perkantoran di Jalan Mangga Dua Raya, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, memilih tutup pada Senin (12/1/2026), setelah banjir mengepung wilayah tersebut sejak pagi tadi.

Berdasarkan pantauan di salah satu pusat perkantoran di wilayah tersebut, sejumlah ruko kantor terlihat tutup dan tidak menunjukkan adanya aktivitas. Sementara itu, ruas jalan yang berada di depannya terlihat sudah tergenang banjir.

Banyak karyawan memilih berjalan kaki menuju tempat kerjanya, namun kebingungan lantaran kantornya tutup. Salah satunya dirasakan Farhan, karyawan di salah satu perusahaan yang memilih menutup operasional perkantoran pada hari ini.

Dia belum memutuskan apakah akan melanjutkan kerja dari rumah atau work from home (WFH). “Iya (kejebak banjir). Tadinya mau WFH, mau pulang, cuma kereta, busway juga enggak ada yang jalan,” katanya saat ditemui di lokasi.

Diketahui, genangan banjir telah membuat akses jalan raya di sekitar Mangga Dua–Gunung Sahari tidak lagi bisa dijangkau transportasi publik maupun kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang terjadi di sekitar kawasan.

(Arief Setyadi )

      
