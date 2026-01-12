Kali Krukut Meluap, 3 RT di Jaksel Terendam Banjir

JAKARTA – Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Senin (12/1/2025) dini hari menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi membuat Kali Krukut meluap dan merendam tiga RT di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Luapan Kali Krukut dan intensitas hujan lebat di hulu,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Senin.

Lebih detail, lokasi yang terdampak luapan Kali Krukut berada di RT 009 RW 03, RT 003 RW 03, serta RT 013 RW 01. Yohan menyebut air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 07.45 WIB.

“RT 009/03: TMA 50 cm pukul 09.00 WIB; RT 003/03: TMA 95 cm pukul 09.00 WIB; dan RT 013/01: TMA 40 cm pukul 09.00 WIB,” kata Yohan.

Ia menyampaikan petugas masih berjaga di lokasi untuk melakukan penanganan banjir. Ribuan jiwa terdampak imbas banjir ini.

Berikut rinciannya:

1. RT 009 RW 003 (99 KK/326 jiwa)

2. RT 003 RW 003 (149 KK/476 jiwa)

3. RT 013 RW 001 (45 KK/105 jiwa)

(Arief Setyadi )