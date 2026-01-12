Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Krukut Meluap, 3 RT di Jaksel Terendam Banjir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |11:05 WIB
Kali Krukut Meluap, 3 RT di Jaksel Terendam Banjir
Banjir di Jaksel (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Senin (12/1/2025) dini hari menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi membuat Kali Krukut meluap dan merendam tiga RT di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Luapan Kali Krukut dan intensitas hujan lebat di hulu,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Senin.

Lebih detail, lokasi yang terdampak luapan Kali Krukut berada di RT 009 RW 03, RT 003 RW 03, serta RT 013 RW 01. Yohan menyebut air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 07.45 WIB.

“RT 009/03: TMA 50 cm pukul 09.00 WIB; RT 003/03: TMA 95 cm pukul 09.00 WIB; dan RT 013/01: TMA 40 cm pukul 09.00 WIB,” kata Yohan.

Ia menyampaikan petugas masih berjaga di lokasi untuk melakukan penanganan banjir. Ribuan jiwa terdampak imbas banjir ini. 
Berikut rinciannya:
1.    RT 009 RW 003 (99 KK/326 jiwa)
2.    RT 003 RW 003 (149 KK/476 jiwa)
3.    RT 013 RW 001 (45 KK/105 jiwa)

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banjir Jakarta Hujan banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194893/krl-jBoF_large.jpg
Rel Terendam Banjir, KRL Cikarang Hanya Sampai Stasiun Kampung Bandan-Angke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194889/viral-THhO_large.jpg
Banjir Sepinggang Orang Dewasa, Kawasan Warung Buncit hingga Kemang Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194885/macet-ZXCQ_large.jpg
Banjir Rendam Kawasan Pasar Warung Buncit Jaksel, Lalin Lumpuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194884/viral-1rL8_large.jpg
Jakarta Hujan Deras, Kawasan Kelapa Gading Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/340/3194506/banjir-eAYV_large.jpg
Hujan Lebat, Sejumlah Wilayah di Aceh Timur Dilanda Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194281/mendagri-LYUy_large.jpg
Mendagri: 25 Desa di Aceh dan Sumut Hilang Diterjang Banjir-Longsor 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement