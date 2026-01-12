Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rel Terendam Banjir, KRL Cikarang Hanya Sampai Stasiun Kampung Bandan-Angke

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |10:47 WIB
Rel Terendam Banjir, KRL Cikarang Hanya Sampai Stasiun Kampung Bandan-Angke
KRL (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan deras mengguyur kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, Senin (12/1/2026). Hujan turut membuat jalur rel di lintas Stasiun Angke–Kampung Bandan tergenang.

“Saat ini lintas Stasiun Angke–Kampung Bandan belum bisa dilalui perjalanan Commuter Line imbas tergenangnya jalur rel,” tulis akun resmi Commuter Line @CommuterLine, Senin (12/1/2026).

Akibat tergenangnya jalur ini, perjalanan Commuter Line Cikarang pun tak bisa dilewati. Seluruh perjalanan Commuter Line Cikarang hanya akan berhenti di Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Angke.

“Perjalanan Commuter Line Cikarang hanya sampai Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Angke untuk kembali ke Bekasi/Cikarang via Pasar Senen atau Manggarai,” tulis akun tersebut.

Petugas KAI Commuter juga mengimbau pengguna KRL untuk mengutamakan keselamatan.

“Tetap utamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan dari petugas,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194889/viral-THhO_large.jpg
Banjir Sepinggang Orang Dewasa, Kawasan Warung Buncit hingga Kemang Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194885/macet-ZXCQ_large.jpg
Banjir Rendam Kawasan Pasar Warung Buncit Jaksel, Lalin Lumpuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194884/viral-1rL8_large.jpg
Jakarta Hujan Deras, Kawasan Kelapa Gading Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/340/3194506/banjir-eAYV_large.jpg
Hujan Lebat, Sejumlah Wilayah di Aceh Timur Dilanda Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194281/mendagri-LYUy_large.jpg
Mendagri: 25 Desa di Aceh dan Sumut Hilang Diterjang Banjir-Longsor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193881/banjir-073z_large.jpg
Korban Tewas Banjir Bandang Sitaro Sulut Bertambah Jadi 16 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement