Rel Terendam Banjir, KRL Cikarang Hanya Sampai Stasiun Kampung Bandan-Angke

JAKARTA – Hujan deras mengguyur kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, Senin (12/1/2026). Hujan turut membuat jalur rel di lintas Stasiun Angke–Kampung Bandan tergenang.

“Saat ini lintas Stasiun Angke–Kampung Bandan belum bisa dilalui perjalanan Commuter Line imbas tergenangnya jalur rel,” tulis akun resmi Commuter Line @CommuterLine, Senin (12/1/2026).

Akibat tergenangnya jalur ini, perjalanan Commuter Line Cikarang pun tak bisa dilewati. Seluruh perjalanan Commuter Line Cikarang hanya akan berhenti di Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Angke.

“Perjalanan Commuter Line Cikarang hanya sampai Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Angke untuk kembali ke Bekasi/Cikarang via Pasar Senen atau Manggarai,” tulis akun tersebut.

Petugas KAI Commuter juga mengimbau pengguna KRL untuk mengutamakan keselamatan.

“Tetap utamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan dari petugas,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )