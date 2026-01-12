Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Pohon Tumbang, 4 Perjalanan KRL Tanjung Priok Dibatalkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |10:24 WIB
Ada Pohon Tumbang, 4 Perjalanan KRL Tanjung Priok Dibatalkan
KRL (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan KRL Commuter Line Tanjung Priok mengalami gangguan operasional akibat pohon tumbang di jalur rel antara Stasiun Tanjung Priok dan Stasiun Kampung Bandan, Senin (12/1/2026). Informasi tersebut disampaikan KAI Commuter melalui akun media sosial X resmi @CommuterLine. 

KAI Commuter menyebutkan bahwa saat ini petugas tengah melakukan proses evakuasi pohon tumbang tersebut. Demi keselamatan, perjalanan kereta di lokasi kejadian sementara menunggu kondisi aman untuk melintas.

“InfoLintas: Adanya pohon tumbang di antara Stasiun Tanjung Priok–Kampung Bandan, saat ini dalam proses evakuasi. Perjalanan Commuter Line di lokasi menunggu aman untuk melintas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis KAI Commuter.

Akibat gangguan tersebut, sejumlah perjalanan Commuter Line Tanjung Priok mengalami kelambatan bahkan dibatalkan. “Kelambatan perjalanan Commuter Line Tanjung Priok akibat gangguan operasional imbas pohon tumbang di antara Stasiun Kampung Bandan–Tanjung Priok. Saat ini sudah dilakukan penanganan oleh petugas terkait,” tambahnya.

Sementara itu, rekayasa pola operasi telah dilakukan untuk Commuter Line Tanjung Priok hingga pukul 09.12 WIB, di antaranya:

•    Commuter Line No. 2214 relasi Jakarta Kota–Tanjung Priok dibatalkan
•    Commuter Line No. 2216 relasi Jakarta Kota–Tanjung Priok dibatalkan
•    Commuter Line No. 2215 relasi Tanjung Priok–Jakarta Kota dibatalkan
•    Commuter Line No. 2217 relasi Tanjung Priok–Jakarta Kota dibatalkan

KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna jasa untuk tetap mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. “Kami mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan dari petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
