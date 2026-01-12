Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Hujan Deras, Kawasan Kelapa Gading Terendam Banjir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |10:01 WIB
Jakarta Hujan Deras, Kawasan Kelapa Gading Terendam Banjir
Ilustrasi Banjir Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta  menyebabkan beberapa daerah terendam banjir. Salah satu titik banjir berada di Kampung Rawa Indah, Pegangsaan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Dari video yang diunggah @jakut_info, pemukiman itu terendam banjir setinggi paha orang dewasa. Hal ini terlihat ketika dua orang dewasa tengah melintasi genangan banjir.

Banjir ini juga membuat sampah berserakan terombang-ambing genangan air. Dari video tersebut warga belum melakukan aktivitas pembersihan, sebab wilayah itu masih diguyur hujan.

BPBD DKI Jakarta mencatat 6 RT teredam banjir imbas hujan yang mengguyur Jakarta sejak pagi ini. Dari enam RT, empat di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Utara.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 6 RT dan 4 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi.

Adapun data wilayah terdampak banjir sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2
      
