NEWS NUSANTARA

Banjir Kudus, Lebih dari 14 Ribu Orang dan 4 Ribu Rumah Terdampak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |05:58 WIB
Banjir Kudus, Lebih dari 14 Ribu Orang dan 4 Ribu Rumah Terdampak
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berdampak pada lebih dari 14 ribu orang. Banjir yang melanda Kudus sejak Jumat 9 Januari 2026 juga membuat lebih dari 4 ribu rumah warga terendam.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan, banjir dipicu curah hujan tinggi yang berlangsung cukup lama pada Jumat 9 Januari. Alhasil, hal tersebut mengakibatkan peningkatan debit air pada Sungai Gelis, Sungai Piji, dan Sungai Dawe.

“Luapan air dari ketiga sungai tersebut tidak dapat tertampung oleh alur sungai dan sistem drainase yang ada, sehingga menggenangi permukiman warga serta sejumlah fasilitas umum,” ucap Abdul, Senin (12/1/2026).

Setidaknya ada enam kecamatan terendam banjir. Keenam kecamatan itu ialah Mejobo, Kota, Jekulo, Bae, Dawe, dan Gebog. Pada awal kejadian, ketinggian muka air (TMA) tercatat mencapai sekitar 50 cm, dengan variasi genangan di sejumlah desa.

Selain permukiman, Abdul berkata, banjir juga berdampak pada akses jalan, jembatan, serta lahan pertanian yang berada di sekitar daerah aliran sungai.

