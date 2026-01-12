Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Arus Lalu Lintas Kebayoran Lama Padat Merayap

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |09:42 WIB
Hujan Deras, Arus Lalu Lintas Kebayoran Lama Padat Merayap
Arus lalu lintas Kebayoran Lama, Jaksel padat merayap (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)
JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari ini, Senin (12/1/2026), menyebabkan arus lalu lintas di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan padat merayap. Kepadatan terlihat di Jalan Sultan Iskandar Muda arah Simprug, Jakarta Selatan, dengan antrean kendaraan mengular di hampir seluruh lajur.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hujan yang turun sejak pagi membuat kecepatan kendaraan melambat. Mobil dan sepeda motor tampak saling berdesakan, terutama menjelang Terowongan Sultan Iskandar Muda. Lampu rem kendaraan yang menyala berderet mencerminkan kondisi lalu lintas yang tersendat.

Arus kendaraan roda dua terlihat mendominasi lajur tengah, sementara mobil memenuhi sisi kiri dan kanan jalan. Genangan air di beberapa titik serta jarak pandang yang terbatas akibat hujan turut memperparah kepadatan lalu lintas.

Selain volume kendaraan yang tinggi, aktivitas warga yang tetap berangkat kerja di tengah hujan diduga menjadi faktor utama kemacetan. Pengendara tampak ekstra berhati-hati saat melintas, sehingga laju kendaraan cenderung melambat.

Sejumlah petugas melakukan pengaturan lalu lintas secara khusus di lokasi. Pengendara diimbau untuk mengantisipasi kepadatan dan mencari jalur alternatif guna menghindari keterlambatan, terutama saat hujan deras masih berpotensi turun.

(Arief Setyadi )

      
