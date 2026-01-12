Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang Tutup Jalan Galunggung Jaksel, Pengendara Kompak Evakuasi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |10:11 WIB
Pohon Tumbang Tutup Jalan Galunggung Jaksel, Pengendara Kompak Evakuasi
Pohon tumbang di Jaksel (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)
JAKARTA – Sejumlah pohon tumbang menutup beberapa jalan saat hujan deras disertai angin mengguyur hampir seluruh Jakarta pagi hari ini, Senin (12/1/2026). Salah satunya, pohon tumbang sempat menutup akses Jalan Galunggung, tepatnya di bawah underpass Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, pohon berukuran cukup besar tumbang ke badan jalan akibat derasnya hujan disertai angin. Dahan dan batang pohon melintang di jalur lalu lintas sehingga kendaraan, khususnya sepeda motor, tidak dapat melintas.

Sejumlah pengendara terlihat berhenti dan terpaksa harus bahu-membahu menyingkirkan dahan serta batang pohon karena akses jalan tertutup total. Sementara itu, beberapa pengendara motor memilih menunggu sambil berteduh di bawah underpass Kuningan. Lalu lintas di sekitar lokasi juga tampak tersendat.

Hujan dengan intensitas tinggi juga membuat jarak pandang terbatas. Kondisi jalan yang licin menambah risiko bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

Saat ini, lalu lintas di Jalan Galunggung arah Manggarai sudah mulai terurai karena batang dan dahan pohon telah disingkirkan oleh para pengendara.

Selain di Jalan Galunggung, pohon tumbang juga sempat terjadi di Jalan Tentara Pelajar arah Palmerah, Jakarta Selatan. Pohon berukuran kecil sempat menimpa pemotor yang melintas. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pohon tumbang tersebut.

(Arief Setyadi )

      
