HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Guyur Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Ramai Lancar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |08:02 WIB
Hujan Guyur Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Ramai Lancar
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ramai lancar (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan deras mengguyur Jakarta sejak pagi pada Senin (12/1/2026). Sejumlah titik ruas jalan masih terpantau ramai lancar.

Dari pantauan iNews Media Group sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Medan Merdeka Selatan, tak tergambar kemacetan yang memadati area tersebut. Pengendara masih bisa melaju dengan kecepatan 30–50 km/jam.

Mayoritas pengendara sepeda motor yang melintas di jalan tersebut terlihat telah mengenakan mantel hujan. Dengan begitu, tidak terlihat ada pengendara yang meneduh di tepi jalan.

Adapun berdasarkan laporan akun X @TMCPoldaMetro, sejumlah ruas jalan di Jakarta sejauh ini masih terbilang ramai lancar. Belum ada laporan mengenai kemacetan panjang imbas hujan deras pagi ini.

“07.10 Situasi lalu lintas di Bundaran Senayan, Jakpus, terpantau ramai lancar, cuaca hujan,” tulis laporan @TMCPoldaMetro.

(Arief Setyadi )

      
