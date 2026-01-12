Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jabodetabek Dilanda Hujan Deras Pagi Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |07:54 WIB
Jabodetabek Dilanda Hujan Deras Pagi Ini
Lalin kawasan Senayan, Jakarta Pusat diguyur hujan (Foto: TMC Polda Metro)
JAKARTA - Hujan deras melanda kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (12/1/2026) pagi. 

Sejumlah titik di Jakarta yang diguyur hujan masih terpantau ramai lancar, hingga pukul 07.00 WIB. Misalnya di kawasan Jakarta Timur.

"Situasi lalu lintas di lampu merah Halim Baru Jaktim terpantau ramai lancar cuaca hujan," tulis TMC Polda Metro melalui laman X.

Kondisi serupa juga terjadi di lampu merah Pasar Rebo dan lampu merah Raden Inten Kalimalang. Kawasan lampu merah Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat juga terpantau ramai lancar meski cuaca hujan gerimis.

Sama halnya di lampu merah Bundaran Lapiazza Jl. Boulevard Kelapa Gading dan Emporium Pluit, Jakarta Utara masih terpantau ramai lancar dengan kondisi cuaca hujan gerimis.

