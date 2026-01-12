BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (12/1/2026), hujan. Hujan diperkirakan mengguyur wilayah Ibu Kota secara merata hari ini.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan pada hari ini. Suhu udara berkisar 25-27 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 79-85%.

Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan dengan disertai sambaran petir. Suhu udara berkisar antara 23-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 78-95 persen.

Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi hujan disertai petir. Suhu udara berkisar antara 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 78-95 persen.

Hujan disertai petir juga diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 78-97 persen.

Sementara hujan ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 77-96 persen.

Jakarta Timur diprakirakan hujan disertai petir pada hari ini. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 77-96%.



(Erha Aprili Ramadhoni)