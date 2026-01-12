Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |04:34 WIB
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (12/1/2026), hujan. Hujan diperkirakan mengguyur wilayah Ibu Kota secara merata hari ini. 

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan pada hari ini. Suhu udara berkisar 25-27 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 79-85%.

Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan dengan disertai sambaran petir. Suhu udara berkisar antara 23-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 78-95 persen. 

Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi hujan disertai petir. Suhu udara berkisar antara 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 78-95 persen. 

Hujan disertai petir juga diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 78-97 persen. 

Sementara hujan ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 77-96 persen. 

Jakarta Timur diprakirakan hujan disertai petir pada hari ini. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 77-96%.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194691/hujan-yZHM_large.jpg
Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Seluruh Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194545/hujan-IKLv_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100/hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732/hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192339/hujan-E8cH_large.jpg
Cuaca Hari Ini, BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191753/hujan-prs2_large.jpg
BMKG Prediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement