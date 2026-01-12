JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (12/1/2026), hujan. Hujan diperkirakan mengguyur wilayah Ibu Kota secara merata hari ini.
Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan pada hari ini. Suhu udara berkisar 25-27 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 79-85%.
Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan dengan disertai sambaran petir. Suhu udara berkisar antara 23-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 78-95 persen.
Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi hujan disertai petir. Suhu udara berkisar antara 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 78-95 persen.
Hujan disertai petir juga diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 78-97 persen.
Sementara hujan ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 77-96 persen.
Jakarta Timur diprakirakan hujan disertai petir pada hari ini. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 77-96%.
