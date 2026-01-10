Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Sumatera, BNPB Imbau Waspada Bencana Susulan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |07:24 WIB
Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Sumatera, BNPB Imbau Waspada Bencana Susulan
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.

Cuaca ekstrem diketahui masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya terdampak bencana.

“Kami terus berkomunikasi secara intensif dengan BMKG,” kata Abdul Muhari, Sabtu (10/1/2026).

Bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB memantau kondisi cuaca setiap tiga jam. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, akan diputuskan apakah perlu dilakukan operasi modifikasi cuaca.

“Kita mengoperasikan modifikasi cuaca hingga saat ini secara optimal, yakni tiga pesawat per provinsi. Operasi ini terus dilakukan dan dalam sepekan terakhir telah berjalan dengan rotasi 24 jam,” ujar Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam.

 

