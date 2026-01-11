Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Seluruh Jabodetabek Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |04:30 WIB
Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Seluruh Jabodetabek Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan mengguyur seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Minggu (11/1/2026). Intensitas hujan diperkirakan bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

Melansir laman BMKG, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami hujan petir. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. 

Adapun Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Untuk wilayah penyangga, BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok.
 
Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di Kota Tangerang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194545/hujan-IKLv_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100/hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732/hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192339/hujan-E8cH_large.jpg
Cuaca Hari Ini, BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191753/hujan-prs2_large.jpg
BMKG Prediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191206/hujan-VFTc_large.jpg
Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement