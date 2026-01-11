Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Seluruh Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan mengguyur seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Minggu (11/1/2026). Intensitas hujan diperkirakan bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

Melansir laman BMKG, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami hujan petir. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Adapun Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Untuk wilayah penyangga, BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok.



Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di Kota Tangerang.

(Arief Setyadi )