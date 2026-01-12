Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Melanda Jabodetabek Sepanjang Hari

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |09:24 WIB
BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Melanda Jabodetabek Sepanjang Hari
Hujan di Depok (Foto: Rohman Wibowo/Okezone)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (12/1/2026). Sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang sejak pagi hari.

Dalam keterangan BMKG, hujan diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 06.45 WIB di sejumlah wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan.

BMKG menyebut kondisi cuaca tersebut berpotensi meluas ke hampir seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Bekasi, serta wilayah Bogor dan Tangerang lainnya.

“Cuaca ekstrem ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 09.00 WIB,” tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan, banjir lokal, pohon tumbang, serta gangguan aktivitas akibat angin kencang dan petir.

      
