Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perapihan terhadap puluhan ribu pohon di wilayah Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisasi kejadian pohon tumbang.

"Jadi untuk pohon tumbang, termasuk yang terjadi di Jakarta Pusat, sebenarnya saya sudah memerintahkan agar hampir 65.000 pohon itu dirapikan," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu 13 Desember 2025.

Pramono menjelaskan, bahwa pohon-pohon di Jakarta terbagi menjadi tiga jenis, yakni pohon tinggi, sedang, dan pendek. Namun, khusus untuk pohon berukuran sangat tinggi, menurutnya, tidak bisa sembarangan ditebang.

"Problemnya adalah pohon yang sangat tinggi, dan kebanyakan sudah berusia puluhan tahun. Pohon-pohon seperti ini, mohon maaf, tidak boleh diutak-atik," ucapnya.