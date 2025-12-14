Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Anak yang Ditabrak Mobil MBG Masih Dirawat Intensif

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |04:09 WIB
Dua Anak yang Ditabrak Mobil MBG Masih Dirawat Intensif
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa jumlah korban dalam insiden mobil MBG tabrak siswa-guru SDN 01 Kalibaru berjumlah 22 orang. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Pramono berharap, korban yang masih dirawat bisa secepatnya sembuh agar bisa kembali beraktivitas normal.

"Jadi secara keseluruhan dari 21 anak yang dan guru, kebetulan saya udah ke sana, yang tertabrak, alhamdulillah semuanya mengalami perbaikan, mudah-mudahan segera sembuh," ujar Pramono kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Namun dari jumlah keseluruhan, masih ada dua siswa SDN 01 Kalibaru yang harus mendapatkan penanganan medis ekstra. Sebab korban mengalami luka yang cukup serius.

"Memang masih ada yang sekarang di rumah sakit, dua anak, terutama yang memang harus dilakukan apa. Apakah itu bedah, yang dilakukan oleh rumah sakit," ucapnya.

Pramono menegaskan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban sampai sembuh.

"Tetapi seperti yang saya sampaikan, seluruh biaya menjadi tanggungan Pemerintah DKI Jakarta," pungkasnya.

 

