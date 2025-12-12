Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |15:17 WIB
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
Polisi tahan sopir MBG tersangka penabrak siswa SDN 01 Kalibaru (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Utara langsung menahan sopir mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG), Adi Irawan (AI), yang menabrak siswa dan guru SDN 01 Kalibaru. Polisi menjerat AI karena kelalaiannya yang menyebabkan orang luka berat dengan ancaman 5 tahun penjara.

“Kemudian, untuk tersangka AI, sudah kita lakukan penanganan sesuai yang disampaikan Bapak Kapolres. Kita kenakan Pasal 360 Ayat (1), yaitu atas kelalaiannya,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, dalam konferensi pers, Jumat (12/12/2025).

Kelalaian dilakukan AI lantaran ketika mengemudi, ia menabrak gerbang dan tetap melaju saat seluruh siswa SDN 01 Kalibaru tengah melakukan kegiatan literasi di lapangan sekolah. Akibat kejadian ini, 21 pelajar dan seorang guru mengalami luka.

“Sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan, di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak beberapa orang, yang kita ketahui bersama terdiri dari beberapa siswa dan guru,” ujarnya.

Onkoseno menyampaikan tidak ada kendala pada bagian kendaraan. Peristiwa ini murni kelalaian dari sang sopir.

“Sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya layak pakai. Namun, di sini faktornya adalah faktor dari pengemudi itu sendiri yang melakukan kelalaian,” ujarnya.

Pihaknya masih mendalami apakah Adi merupakan sopir utama dari SPPG. Keterangan sementara yang didapatkan menyebutkan tersangka baru dua kali mengantar makanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284/mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262/mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189258/polda_metro_jaya-DdCz_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru, Kapolda: Tidak Ada Korban Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189191/viral-Szbd_large.jpg
Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Gerbang Sekolah hingga Lindas Puluhan Siswa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement