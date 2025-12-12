Usai Insiden Mobil MBG Tabrak Murid, SDN 01 Kalibaru Terapkan PJJ Sementara

JAKARTA – Usai insiden mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak puluhan murid SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, pihak sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sementara. Pembelajaran daring tersebut mulai diberlakukan pada Jumat (12/12/2025).

Salah satu wali murid, Elis, menambahkan bahwa informasi mengenai PJJ disampaikan kepada orang tua murid pada Kamis 11 Desember 2025 malam. Namun, ia belum mengetahui secara pasti sampai kapan PJJ ini akan diterapkan.

"Tadi malam diinfokan. Cuma PJJ-nya baru hari ini. Kalau selanjutnya belum ada info lagi," ujar Elis kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Elis menyampaikan bahwa anaknya, Emir, siswa kelas 4B, selamat dari insiden tersebut. Ia mengatakan posisi anaknya tak jauh dari lokasi korban saat kegiatan literasi berlangsung di lapangan.

"Kebetulan anak saya duduknya di barisan keempat, paling depan barisan empat, di depan korban yang banyak darahnya," ujarnya.