HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Lapor ke Presiden: SPPG Dibangun di Wilayah 3 T dan 47 Pakai Energi Terbarukan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |22:31 WIB
Kapolri Lapor ke Presiden: SPPG Dibangun di Wilayah 3 T dan 47 Pakai Energi Terbarukan
Kapolri Lapor ke Presiden: SPPG Dibangun di Wilayah 3 T dan 47 Pakai Energi Terbarukan (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang tersebar di seluruh Indonesia di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Sigit menargetkan bakal membangun 1.500 SPPG pada 2026. 

1. SPPG Polri

Sigit mengungkapkan, Polri juga sedang membangun 33 SPPG di wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Hal itu dilakukan untuk meratakan pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. 

"Selain itu, Polri juga sedang membangun 33 SPPG di wilayah 3T sebagai wujud dukungan terhadap perluasan pemerataan akses pemenuhan gizi," kata Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Sementara itu, untuk mendukung ketahanan energi dan penggunaan energi terbarukan, Sigit menuturkan sebanyak 47 SPPG Polri telah menggunakan 
CNG  atau Compressed Natural Gas. 

"Penggunaan CNG ini menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung operasional SPPG yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan," ujar Sigit. 

Inovasi itu, kata Sigit, sebagaimana amanat Presiden Prabowo saat meresmikan SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, bahwa 'menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban'. 

"Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa," tutur Sigit.

(Erha Aprili Ramadhoni)

