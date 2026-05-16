HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sampaikan Aspirasi Petani ke Presiden Prabowo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |16:48 WIB
Kapolri Sampaikan Aspirasi Petani ke Presiden Prabowo
Kapolri Sampaikan Aspirasi Petani ke Presiden Prabowo (Ist)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerap dan menyampaikan aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terkait kesejahteraan dan meningkatkan jumlah produksi. 

Sigit awalnya mengungkapkan, Polri telah bekerjasama dengan Bank Himbara terkait memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat untuk pemenuhan kebutuhan produksi petani. 

"Yang digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk, obat-obatan seperti herbisida, fungisida, insektisida, pembiayaan sewa traktor untuk penggemburan tanah, pengolahan lahan, pembayaran upah buruh, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya," kata Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Terkait hal itu, Sigit berharap Presiden Prabowo berkenan untuk mendukung penguatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik dari sisi kemudahan maupun peningkatan jumlah kredit yang kelak akan digunakan untuk membuka lahan baru, serta mendukung proses dari hulu hingga hilir. 

"Sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi, kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan," ujar Sigit.

Di sisi lain, Sigit memaparkan, hingga saat ini, ada 714 Poktan jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda telah memanfaatkan fasilitas tersebut, dengan total pinjaman mencapai Rp30,03 miliar.

 

