HOME NEWS NASIONAL

Polri Target Bangun 1.500 SPPG pada 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |15:43 WIB
Polri Target Bangun 1.500 SPPG pada 2026
JAKARTA - Polri menargetkan membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Korps Bhayangkara sudah memiliki 1.376 dapur untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) itu. 

1. Target Bangun 1.500 SPPG

"Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Hal itu disampaikan saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Sigit menegaskan, pembangunan SPPG tersebut untuk terus memperkuat dan mengawal tuntas program Presiden Prabowo Subianto demi memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. 

"Sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit. 

Kapolri menekankan, dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikat. Hal itu dipastikan untuk menjaga Food Security. 

"Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten," kata Sigit.

 

Kapolri Ungkap Polri Punya 1.376 SPPG, Dukung Program MBG
Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya
Instruksi Kapolri ke Reserse Kriminal: Ciptakan Rasa Aman dan Keadilan untuk Masyarakat
Kapolri Tekankan Sinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas saat Buka Muktamar Pemuda Persis
Pesan Kapolri ke Brimob: Siap Hadapi Ancaman, Jaga Soliditas dan Kedekatan dengan Masyarakat
Kapolri Komitmen Perkuat Soliditas dengan Buruh hingga Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
