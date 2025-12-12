Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |18:23 WIB
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
Mobil MBG tabrak siswa SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz, memastikan tidak ada unsur sabotase dalam insiden mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG) yang menabrak siswa dan guru SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara. Kejadian ini ditegaskan sebagai murni kelalaian sopir.

"Sampai saat ini, kasus ini belum kami temukan adanya sabotase, yang pasti ini murni kelalaian ya, kelalaian," ujar Erick dalam konferensi persnya, Jumat (12/12/2025).

Adapun pihak kepolisian telah menetapkan sang sopir, Adi Irawan (AI), sebagai tersangka pascakejadian ini. Adi dijerat Pasal 360 KUHP akibat kelalaiannya yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Tersangka terancam kurungan penjara 5 tahun.

Kapolres menjelaskan tersangka baru tidur pada hari kejadian sekitar pukul 04.00 pagi. Lalu, ia sudah harus berangkat kerja pukul 05.30 untuk mengantar makanan.

"Kami sampaikan bahwa tersangka, jadi sebelum kejadian, tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 05.30 tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut," ujarnya.

Dengan waktu istirahat yang kurang, Kapolres menegaskan tersangka berada dalam kondisi yang tidak layak untuk mengemudi. Hal itu menjadi pemicu hingga akhirnya menabrak puluhan siswa yang sedang beraktivitas di lapangan sekolah.

"Pada saat mengendarai kendaraan tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan. Sehingga berakibat fatal terhadap kejadian yang ada di SD 01," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494/kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189483/kebakaran_gedung_terra_drone-wMXi_large.jpg
Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189481/direktur_utama_terra_drone-tje3_large.jpg
Polisi Beberkan Kelalaian Dirut Terra Drone hingga 22 Orang Tewas dalam Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189457/kebakaran_gedung_terra_drone-kCeZ_large.jpg
Terungkap! Pemicu Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Api dari Baterai Lithium Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189341/kebakaran-ohmw_large.jpg
Polisi Bidik Tersangka Lain di Kasus Kebakaran Gedung Terra Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189257/viral-rxTR_large.jpg
Penampakan Bos Terra Drone Michael Wishnu Wardana saat Ditangkap di Apartemen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement