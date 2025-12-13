Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 13–16 Desember 2025.

BMKG melaporkan Bibit Siklon 91S (8,4°LS 97,3°BT) di Samudera Hindia barat Lampung dan Bibit Siklon 93S (11,9°LS 116,7°BT) di Samudera Hindia selatan NTB memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang.

Selain itu, BMKG melaporkan bahwa pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 4–20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 6–30 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudera Hindia barat Bengkulu hingga Lampung," tulis BMKG dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter berpeluang terjadi di Samudera Hindia barat Kep. Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudera Hindia barat Kep. Nias, Samudera Hindia selatan Banten, Samudera Hindia selatan Jawa Barat.