HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penumpang KA Bandara Bisa Refund Tiket 100% Imbas Tertemper Truk

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |09:22 WIB
Penumpang KA Bandara Bisa Refund Tiket 100% Imbas Tertemper Truk
KA Bandara Soetta (Foto : Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – KAI Commuter memberlakukan kebijakan pengembalian dana tiket secara penuh imbas gangguan operasional akibat insiden KA 806A Commuter Line Bandara yang tertemper truk di antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper.

Pembatalan sejumlah perjalanan KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) memaksa ribuan calon penumpang mencari transportasi alternatif. Sebagai bentuk komitmen pelayanan, KAI Commuter memastikan pengguna yang telah memiliki tiket dapat melakukan pengembalian dana (refund).

“Bagi pengguna Commuter Line Basoetta yang telah memiliki tiket perjalanan, dapat melakukan refund dengan pengembalian 100 persen di stasiun-stasiun pemberhentian Commuter Line Basoetta,” tulis pengumuman resmi KAI Commuter, Jumat (20/2/2026).

Hingga saat ini, petugas masih berupaya melakukan evakuasi dan normalisasi jalur di lokasi kejadian. Selain pembatalan KA Bandara, perjalanan KRL Commuter Line relasi Duri–Tangerang juga masih mengalami rekayasa pola operasi, di mana perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
