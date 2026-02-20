Update Evakuasi KA Bandara Soetta di Poris, Satu Jalur Bisa Dilalui

Evakuasi KA Bandara Soetta di Poris masih berlangsung, satu jalur bisa dilalui (Foto: Riyan Rizki/Okezone)

TANGERANG - Petugas masih melakukan evakuasi Kereta Api (KA) 806A Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta yang tertemper sebuah truk di lintas antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Tangerang.

Berdasarkan informasi resmi dari KAI Commuter, perjalanan Commuter Line Tangerang dari arah Stasiun Duri menuju Stasiun Tangerang sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian.

“Saat ini, pukul 13.00 WIB perjalanan Commuter Line Tangerang dari arah Stasiun Duri menuju Stasiun Tangerang sudah bisa melintas dengan menggunakan satu jalur secara bergantian dengan kecepatan terbatas di lokasi,” demikian info resmi dari KAI Commuter, Jumat (20/2/2026).

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat rangkaian kereta api Commuter Line melintas menuju Stasiun Tangerang dengan kecepatan terbatas. Tak hanya itu, para petugas KAI pun masih melakukan proses penanganan untuk normalisasi perjalanan Commuter Line Tangerang.

Kronologi

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 06.05 WIB. Ia mengungkapkan, tabrakan berawal dari truk kontainer yang melaju dari arah Cipondoh menuju Daan Mogot.

“Di mana satu buah mobil kontainer dari arah Cipondoh mengarah ke Daan Mogot,” ujarnya.