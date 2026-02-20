Penampakan Terkini KA Bandara Soetta Usai Tertemper Truk di Poris Tangerang

JAKARTA - Penampakan terkini KA Bandara Soetta usai tertemper truk di Poris Tangerang, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (20/2/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, terlihat bagian depan kereta api keluar dari jalur rel. Tampak kaca di bagian kereta tersebut pecah. Petugas pun masih melakukan evakuasi terhadap kereta api tersebut.

Sementara itu, terlihat juga bagian dari truk kontainer masih berada di lokasi. Terlihat posisinya berada di luar rel kereta. Proses evakuasi ini pun menjadi tontonan warga.

Sebelumnya, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 06.05 WIB. Dia menjelaskan, tabrakan tersebut berawal dari truk kontainer melaju dari arah Cipondoh menuju Daan Mogot.

“Di mana satu buah mobil kontainer dari arah Cipondoh mengarah ke Daan Mogot,” kata Raden kepada wartawan di lokasi.

Dia menerangkan, saat itu truk kontainer berukuran panjang tersebut sudah masuk ke rel kereta api. Akan tetapi, posisi dari bodi truk masih tertinggal di antara rel kereta.

“Pada saat lintasan kereta api bergerak, mobil masuk ke rel kereta api yang mana kepala mobil sudah melalui rel kereta, namun masih tertinggal bodi atau badan kontainer. Sehingga tidak sempat semuanya melaju,” ujar dia.