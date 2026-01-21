Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Aisyah Lompat ke Rel hingga Tewas Tertabrak KA Gajayana di Stasiun Gondangdia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |21:13 WIB
JAKARTA – Aisyah, seorang pengguna KAI Commuter tertabrak Kereta Api (KA) Gajayana di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Rabu sore (21/1/2026). Korban diduga melompat ke jalur rel saat perjalanan KA Gajayana akan melintas peron Stasiun Gondangdia.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menuturkan, aksi berbahaya yang dilakukan pengguna sempat diketahui oleh petugas stasiun pada sekitar pukul 17.50 WIB.

Berdasarkan identitas yang didapat,  korban atas nama Aisyah, warga Pancoran, Jakarta Selatan kelahiran tahun 2007.

"Petugas Pengamanan Stasiun Gondangdia yang sedang berdinas di Peron 1 Stasiun Gondangdia mendapati salah satu pengguna melakukan tindakan berbahaya dengan melompat ke rel saat kereta api jarak jauh melintas," ujar Karina.

Petugas Stasiun Gondangdia langsung menuju Peron 1 untuk melakukan evakuasi. Pengguna selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal di Pos Kesehatan Stasiun.

Adapun, pengguna mengalami luka serius dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit PGI Cikini untuk dilakukan pertolongan.

 

