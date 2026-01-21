Penumpang KRL Tewas di Stasiun Gondangdia, Diduga karena Terjatuh di Peron

Penumpang KRL Tewas di Stasiun Gondangdia, Diduga karena Terjatuh di Peron (Ist)

JAKARTA - Seorang penumpang KRL Commuter Line tewas di peron Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026). Penumpang tersebut tewas diduga karena terjatuh di peron Stasiun Gondangdia arah Jakarta Kota.

1. Penumpang KRL Tewas di Stasiun Gondangdia

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 17.55 WIB. Berdasarkan informasi yang didapat, penumpang yang tewas tersebut berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan pantauan, sejumlah petugas Stasiun Gondangdia telah mengevakuasi korban. Korban dimasukkan ke kantong jenazah dan ditandu oleh petugas. Belum diketahui dengan pasti penyebab tewasnya penumpang KRL tersebut.

Sementara itu, VP Corporate Secretary KCI, Karina Amanda mengaku belum mengetahui detail kecelakaan tersebut. Pihak KCI saat ini masih mencari informasi.

"Ini kita masih cek dulu. Kita juga masih cari info kronologinya," kata Karina saat dikonfirmasi Okezone.



(Erha Aprili Ramadhoni)