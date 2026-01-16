Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi Tak Senonoh Penumpang di Transjakarta, Pelaku Diamankan Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |10:03 WIB
Viral Aksi Tak Senonoh Penumpang di Transjakarta, Pelaku Diamankan Polisi
Penumpang Transjakarta ditangkap (foto: Okezone)
JAKARTA – Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang penumpang Transjakarta, diduga melakukan tindakan asusila di dalam salah satu armada bus. Pihak Transjakarta menyatakan pelaku telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan video yang beredar dan dilihat pada Jumat (16/1/2026), peristiwa tersebut disebut terjadi di Transjakarta Koridor IA pada Kamis (15/1/2026). Saat kejadian, kondisi bus tampak dipenuhi penumpang.

Dalam rekaman tersebut, sejumlah penumpang terlihat merekam wajah terduga pelaku. Mereka tampak geram atas perbuatannya dan meminta agar pelaku segera dikeluarkan dari dalam bus.

Terpisah, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi DPM, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan, pelaku telah diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

“Kami mengonfirmasi bahwa peristiwa tersebut benar terjadi. Mengingat adanya unsur pidana, petugas kami di lapangan telah mengamankan pelaku dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum,” ujar Tjahyadi, Jumat (16/1/2026).

 

Transjakarta Penumpang Bus Cabul
