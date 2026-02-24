Advertisement
Transjakarta Tabrak Ojol hingga Terkapar di Jalan Gunung Sahari, Begini Kronologinya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:28 WIB
JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Transjakarta dengan pengemudi ojek online (Ojol) di Gunung Sahari, Jakarta pada Selasa (24/2/2026). Akibatnya, ojol tersebut terkapar dan mengalami luka-luka.

"Transjakarta mengonfirmasi insiden yang melibatkan armada operator SAF-083 (Rute 10H) di simpang Jl. Gunung Sahari – Jl. Mangga Besar, jam 08.50 WIB," kata Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani.

Ayu menjelaskan, bus dalam posisi membawa penumpang saat kejadian kecelakaan. Transjakarta memastikan seluruh penumpang tidak mengalami luka akibat kejadian kecelakaan itu.

"Bus saat itu sedang pelayanan, seluruh pelanggan dalam kondisi baik dan langsung dievakuasi ke bus lainnya. Transjakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan pelanggan," ucap dia.

Adapun saat kejadian, bus awalnya melaju sesuai dengan lampu lalu lintas. Akan tetapi, terjadi kontak dengan pengemudi yang tiba-tiba berbelok di area yellow box.

"Bus Transjakarta melaju sesuai lampu hijau, namun terjadi kontak dengan pengendara motor yang diduga tiba-tiba berbelok di area yellow box," ujarnya.

 

