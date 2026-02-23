Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Ungkap Penyebab Adu Banteng Transjakarta di Koridor 13

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |20:05 WIB
Pramono Ungkap Penyebab Adu Banteng Transjakarta di Koridor 13
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara terkait insiden tabrakan dua bus Transjakarta di Koridor 13. Ia menyebut peristiwa tersebut diduga disebabkan faktor kelelahan pengemudi.

Menurut Pramono, bus Transjakarta dengan nomor lambung BMP 220263 saat itu dikemudikan sopir bernama Yayan. Pengemudi diduga mengantuk sehingga kehilangan kendali dan masuk ke lajur berlawanan arah.

“Dia mengemudikan BMP 220263 dan memang dalam kondisi bekerja dua hari. Mungkin mengantuk karena tidak bisa mengontrol, akhirnya masuk ke lajur yang berlawanan,” ujar Pramono kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Ia menilai insiden tersebut murni akibat human error. Pramono menduga sopir kurang istirahat, terlebih di momen puasa.

“Jadi human error, mungkin tidurnya kurang karena puasa dan sebagainya, sehingga kemudian busnya menyeberang atau melawan arah dan terjadi kecelakaan,” tambahnya.

 

