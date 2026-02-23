Advertisement
Insiden Adu Banteng Transjakarta, Seluruh Korban Luka Sudah Keluar Rumah Sakit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |17:57 WIB
Insiden Adu Banteng Transjakarta, Seluruh Korban Luka Sudah Keluar Rumah Sakit
Kecelakaan Bus Transjakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 23 orang yang menjadi korban insiden tabrakan dua bus Transjakarta di Koridor 13 (Puri Beta–Petukangan) dipastikan telah dipulangkan dari rumah sakit. Para korban sebelumnya mendapatkan penanganan medis akibat luka ringan.

"PT Transjakarta menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tercatat sebanyak 23 pelanggan mengalami luka ringan dan telah dievakuasi ke RS Sari Asih Ciledug dan RSU Bhakti Asih. Seluruhnya telah pulang dari rumah sakit," ungkap Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Senin (23/2/2026).

Ayu juga memastikan seluruh biaya penanganan medis korban ditanggung oleh Transjakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

“Sebagai bentuk tanggung jawab, Transjakarta memastikan seluruh biaya penanganan medis pelanggan yang terdampak ditanggung sepenuhnya oleh Transjakarta bersama mitra operator terkait,” tegasnya.

 

