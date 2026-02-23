Pramono Bakal Tertibkan Jam Operasional Lapangan Padel yang Ganggu Masyarakat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bakal menertibkan operasional lapangan padel yang berdiri di permukiman warga. Hal ini menyusul banyaknya keluhan dan keberatan yang datang di tengah masyarakat.

1. Tertibkan Jam Operasional Lapangan Padel

Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji jam penggunaan lapangan padel pada malam hari.

"Ada yang bayinya satu setengah tahun enggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel. Menurut saya juga enggak fair. Jadi tempat-tempat yang padat penduduk akan kami tertibkan jam penggunaannya," kata Pramono kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Ia meyakini, para pengguna lapangan padel juga tidak akan nyaman jika mengganggu warga sekitar. Karena itu, pihaknya akan mengatur hal ini.

"Tetapi kalau di tempat padat penduduk dan mengganggu penduduk, pasti mereka mainnya juga enggak nyaman. Untuk itu, kewajiban Pemerintah DKI Jakarta untuk menertibkan itu," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyebut dirinya akan mengadakan rapat terkait lapangan padel di Jakarta. Rapat akan digelar Selasa (23/2/2026).

"Besok secara khusus Balai Kota akan mengadakan rapat tentang padel. Saya sudah meminta untuk, yang memberikan perizinan dan juga mengoordinasikan untuk padel itu, mempersiapkan," tuturnya.



