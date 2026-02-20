Advertisement
Pramono Bakal Tindak Tegas Lapangan Padel yang Ganggu Warga dan Tak Berizin

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |18:32 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya mengawasi lapangan padel yang beroperasi di kawasan Ibu Kota. Pramono akan segera memutuskan tindakan tegas apa yang akan diambil Pemprov terhadap kemelut ini.

Pramono menambahkan, sejauh ini dirinya telah meminta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengkaji persoalan ini. Langkah selanjutnya, tambah dia, akan diputuskan pada Senin (23/2/2026).

"Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan," ucap Pramono, Jumat (20/2/2026). 

Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji mana saja lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum, tidak mendapatkan persetujuan warga hingga yang tidak ada izin. Jika lapangan padel serupa ditemukan, Pemprov DKI akan langsung menindak tegas.

Hanya saja tindakan tegas itu belum dirinci oleh Pramono.

"Bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
