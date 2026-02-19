Antisipasi Macet Jelang Buka Puasa, Pramono Koordinasi dengan Polda Metro

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menanggulangi kemacetan di Ibu Kota menjelang waktu berbuka puasa. Biasanya kemacetan terjadi saat momen masyarakat mencari hidangan buka puasa atau war takjil.

"Berkaitan dengan antisipasi macet. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur itu. Terutama dari jam-jam sore ketika mau berbuka puasa," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Selain menjelang buka puasa, Pramono juga menyoroti antispasi kemacetan pada pagi hari. Ia menyebut hal ini harus disiapkan karena selama Ramadhan akan terjadi pergeseran pola mobilitas masyarakat pada pagi hari.

Ia mengatakan, sebelum Ramadhan, Jalan di Jakarta sudah padat sejak pukul 06.00-07.00 WIB. Namun, kini kepadatan cenderung terjadi mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB.

"Pagi ada pergeseran kalau dulu jam 6, jam 7 orang-orang udah mulai padat sekarang ini jam 8, jam 9, dan seterusnya. Kami berkoordinasi," ucapnya.

Ia juga telah memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan beberapa langkah antisipasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Kemarin saya sudah meminta juga kepada Dinas Perhubungan untuk mempersiapkan ini. Karena ini kan hal yang sudah rutin yang dijalani," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.