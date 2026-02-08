Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikuti Arahan Presiden, Pramono Gelar Kerja Bakti Serentak di Jakarta Libatkan 171.134 Orang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |11:33 WIB
Ikuti Arahan Presiden, Pramono Gelar Kerja Bakti Serentak di Jakarta Libatkan 171.134 Orang
Ikuti Arahan Presiden, Pramono Gelar Kerja Bakti Serentak di Jakarta Libatkan 171.134 Orang (Danandaya Arya)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar kerja bakti serentak menindaklanjuti arahan presiden Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Dalam kegiatan ini, sebanyak 171.134 orang mengikuti kerja bakti serentak.

1. Kerja Bakti Serentak

Hal ini disampaikan gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau pelaksanaan kerja bakti bertajuk 'Jaga Jakarta' di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026). Ketua Umum Palang Merah Indonesia, (PMI) Jusuf Kalla, turut menghadiri kegiatan tersebut, 

"Tentunya ada partisipasi dari BUMD, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya. Sekarang ini secara serentak dilakukan bersih-bersih Jakarta. Jumlah yang terlibat secara keseluruhan adalah 171.134 orang di semua wilayah," ucap Pramono kepada wartawan.

Ia menjelaskan, kerja bakti ini ini dilaksanakan secara serentak di 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Ia mengatakan, salah satu pihak yang mendukung kegiatan ini adalah PMI.

"Terus terang, salah satu inisiator acara ini adalah PMI, dalam hal ini PMI Pusat Pak JK. Beliau secara konkret memberikan bantuan kepada Jakarta berupa cangkul, kemudian sekop, gerobak, dan karung yang digunakan di 44 kecamatan, 267 kelurahan," ucapnya.

Pramono menegaskan, kegiatan bersih-bersih ini akan rutin dilaksanakan. Hal ini agar Jakarta menjadi lebih bersih dan menciptakan rasa nyaman untuk warga.

"Kegiatan seperti ini akan dilakukan secara rutin karena kita memang ingin membuat Jakarta lebih nyaman, lebih aman," katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
