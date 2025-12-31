Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hore! Naik Transjakarta, MRT dan LRT Gratis Diperpanjang hingga 1 Januari 2026

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |13:30 WIB
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperpanjang kebijakan transportasi umum bebas biaya hingga 1 Januari 2026. Sebelumnya, Pramono hanya menetapkan kebijakan gratis transportasi umum pada 31 Desember 2025.

Pramono menjelaskan, transportasi umum yang digratiskan mencakup seluruh moda yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kebijakan tersebut meliputi layanan TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta moda transportasi lain yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

“Kami akhirnya memutuskan bahwa kami akan memberikan gratis untuk transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta yang kemarin saya putuskan tanggal 31, akhirnya saya putuskan tanggal 31 dan tanggal 1 (Januari),” kata Pramono, Rabu (31/12/2025).

Pramono menambahkan, moda transportasi tersebut akan digratiskan hingga 1 Januari 2026 pukul 23.59 WIB. Sementara itu, pada 2 Januari 2026 tarif akan kembali normal.

“Kenapa (diperpanjang) tanggal 1? Karena pengaturan lalu lintas untuk yang menikmati atau datang di acara Tahun Baru sampai dengan jam 02.00 WIB masih diatur. Sehingga dengan demikian kami perpanjang sampai dengan tanggal 1 jam 23.59 WIB, setelah itu normal kembali,” sambungnya.

Pramono mengimbau warga yang hendak merayakan Tahun Baru 2026 di Jakarta untuk memanfaatkan fasilitas transportasi umum gratis tersebut guna memudahkan mobilitas pada malam pergantian tahun.

“Walaupun sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan kantong-kantong parkir, tetapi karena semua transportasi sudah kami gratiskan, kami mengimbau dan berharap semuanya bisa menikmati transportasi umum yang diatur dan dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta,” pungkasnya.

