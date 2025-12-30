Transjakarta, MRT, dan LRT Gratis pada 31 Desember 2025

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan seluruh moda transportasi umum yang dikelolanya pada 31 Desember 2025. Kebijakan ini untuk memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik pada malam pergantian tahun.

1. Transjakarta hingga LRT Gratis

Kebijakan tersebut mencakup layanan TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta moda transportasi lain yang berada di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat dapat menikmati layanan gratis ini sepanjang operasional pada hari tersebut.

"Pokoknya besok (31 Desember 2025) digratiskan, (semua transum) yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Selasa (30/12/2025).

Kebijakan ini juga berlaku hingga tanggal 1 Januari 2026 pukul 01.00 WIB. Hal ini mengingat operasional LRT dan MRT juga diperpanjang di momen malam pergantian tahun.

"Kami ingin semua menikmati dengan rasa bahagia tetapi yang paling penting adalah kita messagenya, besok melewati tahun baru dengan kebahagiaan," tutur Pramono.



