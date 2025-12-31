Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perdana ke Monas, Warga Pasar Kemis Tangerang Antusias Malam Tahun Baruan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |20:22 WIB

Perdana ke Monas, Warga Pasar Kemis Tangerang Antusias Malam Tahun Baruan (Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Monumen Nasional (Monas) menjadi salah satu tempat favorit bagi warga yang ingin menikmati malam Tahun Baru 2026.

1. Tahun Baru di Monas

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga mulai memadati landmark Kota Jakarta ini sejak sore hari. Tak terkecuali sepasang suami istri, Ridho dan Suharmah. 

Pasangan yang berasal dari Pasar Kemis, Tangerang, itu mengaku mengungkapkan alasannya tahun baruan di Monas. Itu karena sang istri yakni Suharmah yang merupakan wanita kelahiran Bengkulu belum pernah ke Monas.

"Alasannya ingin menghabiskan malam tahun baru di Monumen Nasional Jakarta," kata Suharmah kepada Okezone, Rabu (31/12/2025).

"Untuk tahun-tahun sebelumnya belum pernah. Kita juga baru menikah. Saya juga belum pernah ke Monas jadi ini pertama kalinya," ucapnya.

Pada malam perayaan tahun baru kali ini, Pemerintah Provinsi DK Jakarta tidak akan mengadakan pesta kembang api. Hal itu sebagai wujud empati dan solidaritas nasional atas bencana yang terjadi di Sumatra serta sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Namun, Suharmah mengaku tetap antusias. Hal itu mengingat warga yang berada di Monas juga akan disuguhkan beberapa hiburan gratis yang tak kalah menarik seperti atraksi Air Mancur Menari dan Video Mapping.

 

