INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Cek Pengamanan Malam Tahun Baru di Bundaran HI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |23:54 WIB
Kapolri Cek Pengamanan Malam Tahun Baru di Bundaran HI
Kapolri Cek Pengamanan Malam Tahun Baru di Bundaran HI (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo datang ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) mengecek pengamanan personel kepolisian terkait perayaan malam Tahun Baru 2026. 

1. Cek Pengamanan di Bundaran HI

Sigit langsung turun ke Bundaran HI yang merupakan salah satu titik pusat perayaan Tahun Baru 2026 yang dihadiri banyak masyarakat, khususnya Jakarta dan sekitarnya, pada Rabu (31/12/2025) malam. 

Di lokasi tersebut, diselenggarakan doa bersama lintas agama, panggung hiburan, dan rangkaian kegiatan lainnya. Personel kepolisian sudah dikerahkan untuk menjamin rasa aman dan nyaman dari warga yang hendak merayakan pergantian tahun. 

Sigit mengecek pos pengamanan yang ada di sekitar HI. Ia juga melakukan pemeriksaan langsung kepada seluruh personel yang bertugas melakukan pengamanan serta pelayanan terhadap masyarakat. 

Tak hanya memastikan keamanan, Sigit menyapa dan menyalami langsung masyarakat yang sedang menanti detik-detik pergantian tahun dari 2025 ke 2026. Kehadiran Kapolri turun langsung di tengah masyarakat merupakan wujud komitmen Polri yang humanis dan tak berjarak dengan seluruh lapisan elemen masyarakat. 

Kemudian, Sigit membagikan sejumlah goodie bag untuk masyarakat. Masyarakat antusias menyambut kehadiran dari Sigit di Bundaran HI. Mereka berebut bersalaman hingga foto bersama. 

 

