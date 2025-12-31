Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pantau Malam Tahun Baru 2026 Bersama Panglima TNI hingga Kapolri, Menko Polkam: Situasi Kondusif

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |23:20 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, bersama Panglima TNI, Kapolri, Kepala BMKG, memantau situasi malam pergantian Tahun Baru dari Polda Metro Jaya. 

1. Pantau Malam Tahun Baru

Pemantauan itu dilakukan melalui video conference dengan sejumlah daerah jelang pergantian tahun di Polda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025).

“Ya, malam ini kami, saya Menko Polkam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BMKG, Wakil Menteri Perhubungan, hadir di Polda Metro ini dalam rangka berhubungan dengan wilayah mulai dari Timur sampai ke Barat,” kata Djamari.

Ia menjelaskan, pihaknya berkomunikasi dengan jajaran Forkopimda di berbagai wilayah, mulai dari Papua hingga Lampung. Beberapa daerah dijadikan sampel untuk melihat perkembangan Operasi Lilin, termasuk kesiapan pengamanan perayaan malam pergantian tahun. 

“Kami berhubungan dengan Forkopimda di arah Timur di Papua sampai dengan tadi di Lampung,” ujarnya.

Djamari menegaskan, dari hasil pemantauan tersebut tidak ditemukan adanya gangguan menonjol. Kondisi di daerah dinilai aman dan kondusif bagi masyarakat yang merayakan malam Tahun Baru.

“Tidak ada hal yang menonjol selama kami melakukan hubungan tadi dengan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi dan sangat memberikan kesan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan di daerah memberikan suasana yang sangat kondusif bagi masyarakat kita untuk mempersiapkan diri merayakan pergantian tahun pada malam ini,” tuturnya.

Ia berharap situasi kondusif ini dapat terus terjaga hingga Operasi Lilin berakhir. 

 

