INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Malam Tahun Baru 2026, Panglima TNI Gelar Doa Bersama Lintas Agama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |22:37 WIB
Malam Tahun Baru 2026, Panglima TNI Gelar Doa Bersama Lintas Agama
Malam Tahun Baru 2026, Panglima TNI Gelar Doa Bersama Lintas Agama (Dok)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri Doa Bersama Lintas Agama menyambut Tahun 2026 di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (31/12/2025). Kegiatan ini turut dihadiri para tokoh lintas agama serta ratusan anak yatim.

1. Panglima TNI Doa Bersama

Adapun doa bersama tersebut menghadirkan Ustadz Adi Hidayat sebagai penceramah. Sementara do lintas agama dipimpin oleh para tokoh agama, yaitu KH Syamsul Maarif (Islam); Romo Yos Bintoro PR (Katolik); Pdt. Cipto Martalu Sapangi (Protestan), Pinandita Astono Chandra Dana (Hindu); KRT Asun Goama (Buddha); serta JS Ruysya Supit (Konghucu). 

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh hadirin untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana. Panglima juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa yang timbul pada bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 

Panglima TNI berharap seluruh korban yang terdampak dapat segera bangkit, pulih, dan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

Dalam kesempatan itu, Agus mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar TNI untuk mensyukuri berbagai capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2025. Dia berharap momentum pergantian tahun sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri. 

“Jadikan setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan, sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Agus melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/12/2025).

 

Telusuri berita news lainnya
